Российские военные вышли в тыл ВСУ в Часовом Яре из-под земли

Вооруженные силы России зашли в тыл украинским военным в Часовом Яре ДНР благодаря подземному тоннелю. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель». Газета.Ru

«Российским военным в очередной раз удалось сделать тоннель под украинскими позициями в городе Часов Яр и зайти в тыл противника, обеспечив прорыв фронта», — говорится в публикации. Lenta.ru

Ранее стало известно, что командование ВСУ перебросило в Часов Яр батальоны мобилизованных. Перед ними стоит задача сдержать наступление ВС РФ в районе канала «Северский Донец-Донбасс». Российская газета