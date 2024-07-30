Применяемые формированиями киевского режима автомобили повышенной проходимости Humvee американского производства очень легко загораются. Это еще раз продемонстрировал попавший в социальные сети ролик, снятый где-то на линии боевого соприкосновения.

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На нем можно увидеть подбитый вездеход, за которым тянется пылающая полоса вытекающего дизельного топлива. Один из членов экипажа пытается убежать, но подрывается, задев какое-то взрывное устройств, скорее всего, свою же мину ПФМ-1 "Лепесток", которыми ВСУ щедро засыпали все, что только можно.

Раненый боевик, хромая, все-таки уходит в безопасное место.

Всего, по разным данным, соединения противника потеряли где-то полторы сотни Humvee, причем часть из них стали трофеями.