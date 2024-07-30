МО РФ впервые сообщило об уничтожении радиолокационной станции MARS-L

Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции (СВО) уничтожили украинскую радиолокационную станцию (РЛС) MARS-L Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России. Lenta.ru

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция воздушной разведки «Марс-Л», а также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 137 районах», - говорится в сообщении. ТАСС

Также в Минобороны сообщили, что российские военные из состава группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Ленинское, расположенный на территории Донецкой Народной Республики. Отмечается, что в данном районе велись активные боевые действия. News.ru