Группировка войск "Север" за сутки отразила семь контратак, нанесла поражение четырем бригадам противника в Харьковской области. Потери ВСУ составили более 250 военных, сообщили в Минобороны РФ.

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"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике 57-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 3-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Старица, Липцы, Волчанск и Тихое Харьковской области. За сутки были отражены семь контратак штурмовых групп 42-й механизированной, 57-й мотопехотной и 92-й штурмовой бригад ВСУ", - сообщили там.



По данным МО РФ, суточные потери противника в зоне ответственности группировки "Север" составили свыше 250 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, два пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм пушка "Гиацинт-Б", 122-мм гаубица Д-30. Также уничтожены станция радиоэлектронной разведки "Пластун" и полевой склад боеприпасов.