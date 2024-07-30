Европейский союз под предводительством Германии готовится вступить в самоубийственный вооруженный конфликт с Россией. Об этом пишет обозреватель Драголюб Боснич в статье для портала InfoBRICS.

По его словам, о намерениях ЕС свидетельствует план Берлина перебросить сотни тысяч солдат западных стран к российской границе.

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"Берлин открыто говорит о планах по обеспечению того, чтобы 800 000 солдат НАТО могли свободно использовать инфраструктуру страны в случае прямой конфронтации с Москвой", - отмечает Боснич.



В частности, пишет эксперт, Германия ожидает, что ее войска и силы НАТО будут использовать порты, шоссе и железные дороги для продвижения на восток.

"Такие заявления, а также беспрецедентное количество живой силы, оружия и военной техники, предполагают, что НАТО не только стремится подготовиться к войне, но и планирует начать ее", - уверен Боснич.



При этом, пишет аналитик, сам факт того, что Германия открыто говорит об использовании своей обширной гражданской инфраструктуры в военных целях, означает, что эта инфраструктура больше не является гражданской.

"Российские военные наверняка учли это и подготовили адекватный ответ в виде своих ударных систем дальнего действия, которые превратят эти объекты в руины. Кремль неоднократно предупреждал, что не будет вести еще одну "Вторую мировую войну", а просто уничтожит своих многовековых противников издалека", - указывает эксперт.



По мнению Боснича, такие приготовления к войне не оставят Москве иного выбора, кроме как "продемонстрировать свою военную мощь в сотый раз и, наконец, показать Европе, что ее место - "на коленях и моля о пощаде".