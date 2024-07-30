Брошенные командирами солдаты ВСУ сидели в лесу, пока их не нашли бойцы ВС РФ

Брошенные командирами без еды и воды солдаты ВСУ сидели в лесу, пока их не нашли российские военные. Об этом на видео, опубликованном ТАСС, рассказал пленный украинский военнослужащий Иван Кицай.

По словам солдата, их с напарником отвезли ночью в лесопосадку под Харьковом и оставили там, наказав ждать сопровождающего, который должен был явиться утром и отвести их на позиции.

Однако сопровождающий так и не пришел. При этом с собой военным не дали ни воды, ни еды. Так солдаты просидели под деревом до тех пор, пока не заметили приближающихся бойцов ВС РФ.

"Идут русские военные, кричат: "Сдавайтесь!"" - рассказал пленный.



По словам Кицая, он не стал сопротивляться, в отличие от своего напарника, который начал перестрелку и был ликвидирован.

Пленный добавил, что русские солдаты отнеслись к нему нормально, а также дали попить и поесть.

Ранее другой украинский пленный пожаловался на операторов украинских дронов-разведчиков под Артемовском. По его словам, они плохо выполняют свои обязанности, из-за чего российские разведчики часто заходят в тыл ВСУ.