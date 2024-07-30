Российские военные вошли в Торецк в ДНР

Российская армия вошла в Торецк в Донецкой народной республике и ведет бои в пределах города. Об этом сообщил лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Алекс» в своем Telegram-канале.

По его словам, ситуация на Торецком направлении напряженная, бои перешли непосредственно в пределы самого города, а не агломерации населенных пунктов, расположенных вокруг Торецка.

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9 июля Минобороны РФ сообщило, что российские Вооруженные силы взяли под контроль село Яснобродовка в Донецкой народной республике.

11 июля под контроль российской армии перешел населенный пункт Восход в ДНР.

14 июня на встрече с руководством Министерства иностранных дел президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс.