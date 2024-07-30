Выжившие после боев в Мали бойцы «Вагнера» все еще находятся в плену

Выжившие бойцы ЧВК «Вагнер» после атаки боевиков в Мали до сих пор находятся в плену. Telegram-канал Mash утверждает, что появившаяся накануне информация об их выкупе некорректная.

По предварительной информации канала, это два человека — штурмовик и боевой медик. Информации об их состоянии нет. Переговоры с представителями террористов продолжаются. По одной из версий, группа «Вагнера» предлагала за каждого своего бойца по 100 тысяч долларов.

Напомним, что о гибели бойцов «Вагнера» в Мали стало известно 28 июля. Среди них оказался и автор крупного Telegram-канала Grey Zone Никита Федянин с позывным «Белый» — его смерть подтвердили близкие. Также СМИ сообщили, что выживших бойцов взяли в плен.

Позднее в ЧВК «Вагнер» рассказали, что 13-й штурмовой отряд под руководством Сергея Шевченко с позывным «Пруд» с 22 по 27 июля вел бои с боевиками из «Координационного движения Азавад» (СМА) и «Аль-Каида* в Сахеле» (Аль-Каида* признана в России террористической и запрещена) в окрестностях Тин-Заутин. В первый день им удалось уничтожить большую часть радикалов, однако благодаря песчаной буре они перегруппировались и атаковали большими силами.

29 июля Telegram-канал Shot сообщил, что плененных «вагнеровцев» освободили. ЧВК якобы заплатила за всех пленных.

*признана в России террористической и запрещена