В Госдуме предложили повысить срок службы в армии

За последнее время российская армия сделала огромный шаг вперед и стала еще более современной и технологичной. А для современной армии нужны современные специалисты, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Поэтому срок службы в армии необходимо повысить до двух лет, чтобы эффективно обучать солдат и получить настоящих профессионалов.

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«Армия становится все более высокотехнологичной, и, чтобы стать настоящим профессионалом, года может не хватить», – уверен депутат.



По мнению Алексея Журавлева, несколько месяцев необходимо лишь для обучения новобранцев и только после этого им можно доверить пользование современной военной техникой.

Парламентарий также напомнил, что выступал с инициативой по отправке на службу в армию всех мужчин, которые планируют получить российское гражданство. По мнению Журавлева, необходимо сначала отслужить, продемонстрировав преданность новой родине, а только затем получать новый паспорт, передает News.ru.

«А то получается, что наши парни отдуваются за всю страну, а приезжие специально затягивают оформление, чтобы превысить призывной возраст. Для таких я бы поднял его хоть даже лет до 50», – добавил Журавлев.



Ранее сообщалось, что уже до конца весенней сессии Госдума обсудит поправки, увеличивающие срок срочной службы в армии до двух лет и повышающие призывной возраст для новых граждан России. Подробности опубликованы на сайте палаты парламента.