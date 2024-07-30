Военкор объяснил, зачем командир «Азова» разрешил бойцам вырезать украинцев

Приказ командира «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) убивать на месте всех, кто подозревается в поджоге автомобилей военных, очень удобен, написал в Telegram-канале военкор Юрий Котенок. По его словам, теперь бойцы смогут «мочить» любого, с кем у них возникает конфликт, потому что потом никто не докажет, что человек на самом деле был невиновен.

Нацисты из 3-й штурмовой бригады (сформированной из боевиков запрещенного в России «Азова») сильно обиделись на поджог своей машины и обещают убивать на месте всех, кого поймают (или заподозрят) на совершении аналогичных действий. Очень удобно. Теперь можно «мочить» тех, с кем что-то не поделил, тех, кто отказался «давать на фронт», и тех, кто что-то не то написал в Интернете. Попробуй потом докажи, что убитый не был еще и поджигателем, — написал Котенок.



Командир батальона ВСУ приказал расстреливать поджигателей авто военных

Ранее сообщалось, что еще одна волна поджогов релейных шкафов прошла по Украине за последние сутки. Кроме того, граждане активно сжигают личные автомобили военнослужащих. Как отмечают украинские издания, один релейный шкаф сгорел в Киевской области и еще два — в Черкасской области Украины. Кроме того, в Днепропетровске неустановленные лица подожгли автомобиль, владельцем которого является украинский военнослужащий.

* организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена