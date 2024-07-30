Американские F-16, переданные ВСУ, станут военными трофеями на российских парадах. Об этом пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS. Российская газета

«Скорее всего, F-16 постигнет та же участь, что и танки Leopard и Abrams: они станут легкой целью для российских сил и будут военными трофеями на парадах», — говорится в материале автора. RT на русском

Даже в ВСУ не уверены в том, что поставка F-16 поможет Киеву добиться значительных перемен на поле боя, добавил автор материала. «Главнокомандующий ВСУ [Александр Сырский], говоря о западных истребителях, недавно заявил, что это вооружение, возможно, будет уязвимо перед российской огневой мощью», — добавил Лейрос. Lenta.ru