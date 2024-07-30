Американские F-16, переданные ВСУ, станут военными трофеями на российских парадах. Об этом пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

© википедия

По словам эксперта, в Вашингтоне осознают, что их самолеты будут бесполезны на поле боя и дискредитируют себя, как только начнут использоваться. Однако, отмечает Лейрос, США уже могли не отправить эти истребители Украине - из-за роста эскалации конфликта и невозможности поставить другое оружие.

При этом, пишет аналитик, Москва усиленно готовится к появлению F-16 на поле боя, а частные российские компании уже предлагают вознаграждение военнослужащим, которые уничтожат эти истребители.

"Скорее всего, F-16 постигнет та же участь, что и танки Leopard и Abrams, которые стали легкой мишенью для российской артиллерии и выступили в качестве трофеев во время военных парадов", - заключает Лейрос.



Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал, что полученные F-16 не смогут даже приблизиться к линии фронта ближе, чем на 40 километров, чтобы не "нарваться" на российские силы.