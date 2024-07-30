Пушилин рассказал об очередном шаге российской армии к Красноармейску

Взятие под контроль Вооруженными силами (ВС) России Ивано-Дарьевки и Лозоватского в Донецкой народной республике (ДНР) — это очередной шаг на пути к Северску и Красноармейску. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. Lenta.ru

«Это небольшие населенные пункты, но противник сделал из них опорные точки. Освобождение данных населенных пунктов улучшает позиции наших подразделений», — пояснил Пушилин. Газета.Ru

В Минобороны России сообщили об освобождении Ивано-Дарьевки 23 июля, Лозоватского - 27 июля. ТАСС