NYT: В этом году Украина сможет использовать не больше десяти F-16

Американские истребители F-16 уже прибыли на Украину, но проблемы с боевой авиацией ВСУ никуда не делись. Причин тому несколько.

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Во-первых интенсивные и все более изощренные бомбардировки украинских аэродромов. Российская армия наносит удары по авиабазам, сочетая регулярность с непредсказуемостью, отчего ВСУ приходится постоянно перемещать свои самолеты, чтобы сохранить их.

Главная задача, которую ВСУ собираются решить с помощью F-16 - ограничить доступ в прифронтовую зону российским самолетам: чтобы те не бомбили позиции на земле и не сбивали украинские самолеты в небе. Поскольку американские истребители оснащены мощными современными радарами и умеют обмениваться информацией с ЗРК Patriot и другими системами ПВО, их планируют использовать в связке.

В теории все правильно, но есть нюанс. Пока в украинском небе вольготно чувствуют себя русские разведывательные беспилотники.

Они внимательно наблюдают за аэродромами ВСУ:

прифронтовыми и в глубоком тылу.

Как только там появляется что-то пригодное для уничтожения, прилетает российская ракета "Искандер". Таким образом за два летних месяца армии России удалось сильно проредить и без того жиденькие украинские ВВС.

И это не единственная их проблема. До конца года ВСУ смогут использовать не более десятка F-16, пишет The New York Times. По мнению Киева и Вашингтона, в 2024-м для них получится подготовить не более 20 пилотов - сейчас они проходят обучение в Дании, Нидерландах и США. Обычная практика требует двух пилотов, работающих посменно на одном самолете.

Еще одним сдерживающим фактором является количество обученного наземного персонала, необходимого для обслуживания американских истребителей.