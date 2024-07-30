Минфин Украины подсчитал ежедневные траты на военные нужды

Министерство финансов Украины сообщило о ежедневных расходах на военные нужды страны, которые составляют около 136 миллионов долларов. Власти рассматривают сокращение расходов на социальную сферу.

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«Ежедневно тратим на сектор безопасности и обороны в среднем 136 миллионов долларов», — передает слова министра финансов Украины Сергея Марченко РБК-Украина.



Он добавил, что ежемесячные траты на сектор безопасности и обороны достигают свыше четырех миллиардов. Кроме того, Марченко отметил, что правительство Украины рассматривает возможность сокращения бюджетных средств, выделяемых на социально-гуманитарные программы, к концу 2024 года.

В бюджете Украины на 2024 год было предусмотрено увеличение военных расходов в семь раз до 1,3 миллиарда долларов. В то же время ВВП Украины оказался на четверть ниже, чем в начале 2022 года, а государственный долг составляет 94% от уровня ВВП. Нехватка инфраструктуры и постоянные расходы на вооружение предполагают дальнейшее ухудшение экономической ситуации, передает «Царьград». В марте США предоставили Украине пакет военной помощи на сумму 300 миллионов долларов, сообщает 360.ru.