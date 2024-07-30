На Украине опасаются российских ракетоносцев Ту-160

Украинские войска опасаются массированных ударов России с помощью ракетоносцев Ту-160. Об этом сообщает издание «Левый берег». Газета.Ru

«На предыдущей неделе враг совершал тренировочные вылеты самолетов Ту-160 в формате, близком к отработке ударов по Украине. Это свидетельствует о возможной подготовке россиян к привлечению таких самолетов для ударов», — говорится в публикации. Lenta.ru

Издание также сообщает, что командование ВСУ беспокоится из-за наращивания потенциала сухопутных войск Вооруженных сил России. По его информации, это обстоятельство опасно для украинской стороны в условиях продолжающегося наступления ВС РФ. News.ru