Украинцы формируют организованное сопротивление мобилизации

На Украине формируется организованное сопротивление из-за мобилизации. Об этом в соцсети X заявил ирландский журналист Чей Боуз.

В публикации Боуз обратил внимание, что украинцы регулярно сжигают машины «банд похитителей диктатора Зеленского». Он считает, что движение несогласных с насильственной мобилизацией набирает силу по всей страны.

Напомним, что в Сети широко распространены кадры силовой мобилизации на Украине. Работники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) хватают людей на улице, нередко избивая их, и увозят на микроавтобусах в неизвестном направлении.

На фоне этого на Украине стали фиксироваться случаи поджогов автомобилей, которые принадлежат ТЦК или их сотрудникам. Кроме того, периодически сжигаются транспортные средства военных, которые порой воспринимаются за машины военкомов. Из-за этого военнослужащие стали защищать свои авто наклейками с надписью «не ТЦК».