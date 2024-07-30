Появились подробности испытаний гиперзвукового оружия в США

Армия и ВМС США провели совместное испытание гиперзвукового оружия, но американские военные не говорят, было ли оно успешным, сообщает The War Zone.

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Судя по выпущенным предупреждениям для самолетов и морских судов, испытания состоялись 25 июля. Наблюдатели, использующие специальные онлайн-сервисы и программное обеспечение для отслеживания полетов, также заметили воздушную активность, связанную с испытанием ракеты с мыса Канаверал. По их данным, в проведении испытаний задействовали специально предназначенный для подобный случаев самолет NP-3D ВМС США, один из специальных высотных самолетов НАСА WB-57F и несколько специально модифицированных для участия в испытаниях ракет бизнес-джетов Gulfstream. Все эти самолеты и в прошлом участвовали в испытаниях гиперзвуковых систем.

Существует вероятность того, что там также присутствовал дрон RQ-4 Global Hawk, специально модифицированный для поддержки гиперзвуковых испытаний.

Эксперты убеждены, что это было испытание системы Dark Eagle, также известной как гиперзвуковое оружие дальнего действия (LRHW), хотя официально это не подтверждено.

Dark Eagle/LRHW - американская гиперзвуковая система класса "земля-земля" большой дальности. Она состоит из ракеты-носителя и гиперзвукового планирующего боевого блока. Ракета выводит блок на высоту в несколько десятков километров, не выходя за пределы атмосферы, после чего планирующий боевой блок отстыковывается и направляется к цели.

Первоначально армия надеялась начать развертывание Dark Eagle/LRHW к концу 2023 финансового года, однако впоследствии срок изменили на конец этого финансового года, до которого осталось чуть больше двух месяцев.