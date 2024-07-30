Командир батальона ВСУ приказал расстреливать поджигателей авто военных

Командир противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады (бывший полк «Азов»*, признан в РФ террористической организацией и запрещен) Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказал расстреливать на месте тех, кто поджигает в тылу автомобили военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС.

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Романов заявил, что согласовал это решение с высшим руководством и делает его с опорой на «военное время и боевой иммунитет». Он считает, что подобные расстрелы должны быть «показательными», а поджигатели автомобилей — это «колорадский жук, которого надо травить».

«Даю устное распоряжение и добро своим бойцам на то, что в случае обнаружения этих злодеев высшая мера наказания применялась на месте. Чтобы не пользовались мы никакими нашими правоохранительными органами», — заявил командир.



Напомним, что в последнее время на Украине регулярно фиксируются случаи поджогов автомобилей, которые принадлежат военкоматам или их сотрудникам. Подобным образом украинское население выражает свой протест против насильственной мобилизации. В частности, на прошлой неделе СМИ заявляли о поджогах авто в Киеве, Виннице, Ровно и Львове. Почти ежедневно подобные инциденты происходят Одессе.