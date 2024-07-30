БПЛА-камикадзе ВСУ атаковал Центрально-Городской район Горловки

Беспилотник-камикадзе украинских войск атаковал Центрально-Городской район Горловки в ДНР.

Информация об этом появилась в Telegram-канале представительства республики в СЦКК.

«После 00:00 зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 06:15 — населённый пункт Горловка (Центрально-Городской район): БПЛА-камикадзе», — говорится в сообщении.



Также четыре ракеты ВСУ были уничтожены ночью над Курской областью.

Днём ранее ВСУ нанесли удар по трамваю в Горловке при помощи беспилотника.