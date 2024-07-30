Гаубицы ВДВ уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ в ДНР

Расчеты гаубиц Д-20 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из состава Южной группировки войск уничтожили командно-наблюдательный пункт и расчет противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в опорном пункте у Переездного в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«По результатам воздушной разведки, в опорном пункте ВСУ был выявлен наблюдательный пункт (КНП) роты и замаскированная огневая позиция ПТУР, с которой противник осуществлял пуски противотанковых управляемых ракет по нашим бронированным средствам и средствам доставки штурмовых групп к линии боевого соприкосновения. В дальнейшем целеуказания были переданы на батарею для нанесения удара. Расчет 152-мм гаубицы Д-20 оперативно занял огневую позицию и нанес серию ударов по выявленным целям. Стрельба велась беглым огнем осколочно-фугасными боеприпасами», — говорится в сообщении.



Минобороны сообщило об уничтожении вскрытых опорных пунктов ВСУ

Уточняется, что в ходе ведения огня командно-наблюдательный пункт и огневая позиция ПТУР были уничтожены, что помогло штурмовым группам тульских десантников с минимальными потерями зайти в опорный пункт, осуществить его зачистку и взять в плен трех военнослужащих ВСУ.