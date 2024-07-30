САУ "Гиацинт" поразили опорные пункты ВСУ на южнодонецком направлении
Расчеты самоходных артиллерийских установок "Гиацинт" артиллерийского соединения группировки войск "Восток" из Приморского края нанесли огневое поражение опорным пунктам ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что удары были нанесены по опорникам противника, расположенным севернее населенного пункта Старомайорское в районе Времевского выступа.
Кроме того, во время боевой поддержки штурмовиков расчет 152-мм САУ "Гиацинт" поразил вражескую артиллерийскую самоходку "Богдана", а БПЛА "Ланцет" добил вражеское оружие, передает РИА Новости.
В ведомстве отметили, что артиллеристы ВС РФ работают с замаскированных позиций. Они также выбирают особое время суток время или плохую погоду, чтобы оставаться невидимыми для ВСУ.
Как пояснил механик-водитель САУ с позывным "Стальной", бойцы стараются действовать в сумерках, либо в дождь или туман, когда плохая видимость.
Основная задача "Гиацинта" - контрбатарейная борьба, нанесение огневого поражения укрепрайонам, опорным пунктам и боевой технике ВСУ. Также артиллеристы поддерживают продвижение штурмовых групп ВС РФ.