Украина может пойти на новые провокации с «вторжениями» на территорию РФ, чтобы попытаться набрать «хорошие карты» перед мирными переговорами и для отчета перед Западом, заявил экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что в марте украинские диверсионные группы пытались проникнуть на территорию Белгородской и Курской областей, но они были пресечены российскими силами. «Сейчас очень сильно муссируется, что они должны снова пойти в какое-то наступление. Нужно это (Владимиру) Зеленскому, чтобы своим кукловодам на Западе показать свою значимость, важность и весомость», — подчеркнул Прозоров.

Он добавил, что Киев начал обсуждать возможный переговорный процесс.

Ранее стало известно, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также спецслужбы республики занимаются подготовкой провокаций на морском участке Крыма.