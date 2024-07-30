Минобороны сообщило об уничтожении вскрытых опорных пунктов ВСУ

Расчеты автоматических зенитных орудий С-60 Западной группировки Вооруженных сил РФ в ходе боевой работы уничтожили вскрытые опорные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Артиллерийские расчеты в круглосуточном режиме наносят точные удары по позициям противника в зоне проведения специальной военной операции. Разведка с помощью беспилотника зафиксировала замаскированные опорные пункты противника. Точные координаты передали артиллеристам. Военнослужащие танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" по полученным разведданным разгромили опорные пункты и живую силу противника из автоматических зенитных орудий С-60", - говорится в сообщении.



Уточняется, что работа велась на расстоянии 4 км. На уничтожение цели, артиллеристы потратили менее минуты. В ходе огневой работы уничтожены десятки укрепленных, замаскированных опорных пунктов.

"Были моменты, когда приходилось вперед выезжать очень близко, отстреливать. И, соответственно, FPV-дроны по нам прилетали. Удача с нами, так сказать. Работаем по живой силе противника, уничтожаем склады с боевым комплектом, когда подвозят противнику. По БМП попадали. Также работаем по движущейся цели ", - рассказал командир расчета орудия С-60 с позывным Тезка, его цитирует военное ведомство.



Также в МО РФ отметили, что существенную поддержку оказывают разведывательные дроны, которых у артиллеристов достаточно.