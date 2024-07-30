"Хезболлах" не оставит без ответа любой удар Израиля по Ливану

Вооруженные отряды шиитской партии "Хезболлах" нанесут ответный удар по Израилю в случае его масштабной атаки на Ливан. Об этом заявил корреспонденту ТАСС источник в парламентской фракции "Верность сопротивлению", в которую входят депутаты от шиитской общины.

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"Хезболлах" не оставит без ответа любой израильский удар по Ливану, - сказал собеседник. - Решение о том, каким будет этот ответ, зависит от ситуации на поле боя, но силы сопротивления не будут в таком случае придерживаться правил ведения боевых операций при пограничном конфликте".

По словам источника, позиция "Хезболлах" была доведена до сведения спикера парламента Набиха Берри, премьер-министра Наджиба Микати и исполняющего обязанности министра иностранных дел и миграции Абдаллы Бу Хабиба, а через них и до международных посредников. "Реакция на любую агрессию со стороны Израиля неизбежна, но масштабы ответной операции будут зависеть от характера израильского удара", - подчеркнул собеседник.

Как заявил 28 июля и. о. главы МИД, правительство республики предупредило США, что масштабное нападение Израиля на территорию Ливана приведет к региональному конфликту. Бу Хабиб сообщил, что США призвали ливанские власти "принять меры сдерживания шиитской милиции "Хезболлах".

"В свою очередь американская сторона заверила нас, что удар Израиля будет ограниченным в ответ на инцидент, происшедший на Голанских высотах", - отметил он.



27 июля в городе Мадждаль-Шамс на Голанах, где живут выходцы из общины горцев-друзов, в результате падения ракеты на спортивной площадке погибли 12 подростков, игравших в футбол. Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман возложил на шиитскую милицию "Хезболлах" ответственность за ракетный обстрел поселка. По его словам, ответ Израиля "будет очень жестким".

Партия "Хезболлах" уведомила командование Временных сил ООН в Ливане, что причиной гибели мирных граждан в Мадждаль-Шамсе стало падение израильской противоракеты. И. о. министра иностранных дел республики предложил провести международное расследование происшедшего.