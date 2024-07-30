Минобороны США в последний раз использовало российский РД-180

Американская компания United Launch Alliance (ULA) в последний раз для Минобороны США запустила ракету Atlas V. Об этом сообщает издание SpaceNews.

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Пуск носителя с геостационарным спутником военного назначения состоялся с космодрома во Флориде 30 июля в 14:45 по московскому времени. Миссия USSF-51 стала 100-м запуском ULA в интересах национальной безопасности и 53-м стартом носителя Atlas V.

Издание отмечает, что на первой ступени Atlas V установлен ракетный двигатель РД-180 российского производства, который больше не будет использоваться для запусков в интересах нацбезопасности Соединенных Штатов.

Россия отправит США последние РД-180

Ранее издание ArsTechnica сообщило, что третий пуск новой американской ракеты Vulcan Centaur должен состояться в конце года с экспериментальным демонстрационным спутником USSF-106 в интересах Исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил США.