ВС РФ и ВСУ прекратили бой, чтобы пропустить женщину, шедшую с Украины в Россию

Опубликованы удивительные кадры, снятые российским беспилотником на Авдеевском направлении. В разгар боя на передовой появилась женщина с тележкой, нагруженной пожитками. Не обращая внимания на стрельбу и взрывы, она двигалась со стороны Украины на российскую территорию.

При виде женщины российские военные и ВСУ, не сговариваясь, прекратили огонь.

"Гражданская благополучно дошла до населенного пункта, дальше не знаю. Ее все пропустили. огонь прекратился со всех сторон. Она еще минут пять стояла между нами и ВСУ на ничейной земле, отдыхала", - приводит WarGonzo слова оператора БПЛА, заснявшего эту сцену.



Как только путешественница отошла на безопасное расстояние, бой возобновился.