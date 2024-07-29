США провели запуск гиперзвукового оружия

Анонимный военный чиновник из США заявил, что Белый дом провел тестовый запуск гиперзвукового оружия. Об этом сообщает РИА «Новости».

Был ли запуск успешным, не уточняется. При этом чиновник также добавил, что благодаря тесту были получены важные данные для дальнейшего изучения подобного оружия.

«Армия и ВМС США недавно провели испытание обычной гиперзвуковой системы на космической станции на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. <...> Это испытание стало важным этапом в разработке оперативной гиперзвуковой технологии», — сообщает источник.



Пентагон обвинили в непрозрачности при разработке гиперзвукового оружия

Ранее стало известно, что США планируют разместить в Германии неназванное гиперзвуковое оружие.