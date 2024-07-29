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В США прошел тестовый запуск гиперзвукового оружия

Анонимный военный чиновник из США заявил, что Белый дом провел тестовый запуск гиперзвукового оружия. Об этом сообщает РИА «Новости».

США провели запуск гиперзвукового оружия
© globallookpress.com

Был ли запуск успешным, не уточняется. При этом чиновник также добавил, что благодаря тесту были получены важные данные для дальнейшего изучения подобного оружия.

«Армия и ВМС США недавно провели испытание обычной гиперзвуковой системы на космической станции на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. <...> Это испытание стало важным этапом в разработке оперативной гиперзвуковой технологии», — сообщает источник.

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Ранее стало известно, что США планируют разместить в Германии неназванное гиперзвуковое оружие.

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