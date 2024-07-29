В Турции рассказали о подготовке Западом удара по России

Профессор университета Анкары Йылдыз Бозкуш заявил, что США и Евросоюз активизируют политику в отношении Армении для борьбы с Россией. Об этом он написал в статье для агентства «Анадолу».

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По мнению эксперта, страны Евросоюза пытаются привлечь Армению, обещая ей членство в организации и пакеты финансовой помощи.