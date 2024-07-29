В Турции рассказали о подготовке Западом удара по России
Профессор университета Анкары Йылдыз Бозкуш заявил, что США и Евросоюз активизируют политику в отношении Армении для борьбы с Россией. Об этом он написал в статье для агентства «Анадолу».
По мнению эксперта, страны Евросоюза пытаются привлечь Армению, обещая ей членство в организации и пакеты финансовой помощи.
«Поднимая вопрос о вступлении Армении в Евросоюз, Брюссель тем самым пытается послать сигнал региональным государствам, прежде всего России и Ирану. Это означает, что ЕС, как и США, хочет использовать Армению в качестве арены борьбы», — отмечается в публикации.