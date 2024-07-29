Пентагон обвинили в непрозрачности при разработке гиперзвукового оружия

Пентагон плохо информирует Конгресс о ходе разработки сверхзвукового оружия, на его создание уже израсходованы «миллиарды долларов», но общая стоимость программы неизвестна. Об этом говорится в докладе Счетной палаты правительства США, пишет РИА Новости.

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Как отметили в министерстве, на разработку системы сверхзвукового оружия ушли годы усилий и миллиарды долларов, и они дали прогресс.

«Но Пентагон еще не разместил первую рабочую систему», — подчеркнули в докладе.



Аудиторы упрекнули Пентагон в непрозрачности при разработке гиперзвукового оружия. По их словам, стоимость гиперзвукового оружия «трудно подсчитать» из-за ограниченности опыта в его разработке.

Ранее Военно-воздушные силы (ВВС) США провели успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW.