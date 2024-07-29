Безвозвратные потери среди украинских военнослужащих за время СВО превысили 700 тыс. человек. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

"Украинская же сторона сегодня уже, наверное, мы можем сказать, что за 600 тысяч - это было еще в начале этого года, уже, наверное, за 700 тысяч безвозвратно потеряла. То есть это беспрецедентно", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

