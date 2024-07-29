Пентагон объявил о двух пакетах с вооружениями для Украины на $1,7 млрд

Министерство обороны США подготовило два пакета с вооружениями для Украины, общая стоимость которых достигает $1,7 млрд. Об этом говорится в письменном заявлении Пентагона.

Первый пакет на $200 млн включает противоракеты, снаряды для ракетных систем и артиллерии, противотанковое оружие из американских арсеналов. Второй пакет на $1,5 млрд со средствами противовоздушной обороны предоставляется в рамках инициативы содействия безопасности Украине (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).

США выделили Украине новый пакет вооружений на сумму до 200 млн долларов

Она предполагает заключение Минобороны США контрактов с производителями на бюджетные ассигнования, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из своих запасов.