США выделили Украине новый пакет вооружений на сумму до 200 млн долларов

США выделили Украине новый пакет военной помощи, стоимость которого оценивается в 200 миллионов долларов. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Lenta.ru

Он отметил, что в пакет включат боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды и минометные выстрелы, боеприпасы для Javelin и других противотанковых комплексов. ТАСС

Между тем Германия обновила список переданных Украине вооружений. В него вошли 21 тысяча снарядов для зенитных самоходных установок Gepard, 10 надводных БПЛА и восемь танков Leopard 1A5 вместе с запасными частями, которые были переданы Киеву в рамках совместного с Данией проекта, уточняется на сайте правительства страны. Москва24