ГД рассмотрит увеличение срока службы для новых граждан России

Госдума может до конца сессии рассмотреть поправку об увеличении срока службы в армии для новых граждан России. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подготовить инициативу, которая предполагает, что условием приема в гражданство России может стать постановка на воинский учет, которую осуществят одновременно с выдачей паспорта.

«Государственная Дума выступает с инициативами об усилении контроля за исполнением воинской обязанности новыми гражданами России», — отметили в пресс-службе.



В ГД уточнили, что для новых граждан может быть увеличен срок прохождения службы в армии до двух лет и повышен призывной возраст.