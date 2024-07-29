США начали перебрасывать военную технику из Германии в Польшу

Американские военные перебрасывают танки и БМП в Польшу. Об этом сообщает Radio Zet. Газета.Ru

«В центральную часть Польши, на базу в Повидзе, будут переброшены из Германии 87 танков, 150 боевых машин пехоты, а также 18 самоходных артиллерийских установок. Эти действия проходят в соответствии с плановой операцией по усилению восточного фланга альянса», — отмечает радиостанция. Lenta.ru

О начале этой операции сообщила 28 июня газета Минобороны США Stars and Stripes. Склад американской техники и боеприпасов на базе в Повидзе, строительство которого началось летом 2022 года, будет полностью готов в 2025 году. Первая партия из 14 танков Abrams M1 прибыла в Повидз еще в конце июня. ТАСС