Стало известно, какую миссию ЧВК «Вагнер» выполняет в Мали

Бойцы ЧВК «Вагнер» в Мали выступают на стороне официальных властей, рассказал NEWS.ru депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев. Он также усомнился, что Франция способна оказывать реальное влияние на африканский регион.

ЧВК «Вагнера», насколько известно, выступает в Мали, как раз на стороне официальных властей. И Антон Лотос Елизаров — если о нем речь, как о преемнике [бизнесмена Евгения] Пригожина в руководстве этой структуры — в этом боевом столкновении не участвовал, — отметил собеседник.



Журавлев подчеркнул, что французская армия имеет к происходящему сейчас в Мали весьма скромное отношение. Депутат допустил, что Париж помог довести страну до гражданской войны, но в целом на боевые действия там уже практически не влияет.

Туареги, коренные племена, с незапамятных времен жившие в этих местах, воюют за создание собственного государства, которое называют Азавад. При этом они не чураются связей с радикальными исламистами, но это, скорее, ситуативный союз, пока и тем и другим он выгоден и можно совместно противостоять правительственным войскам, — добавил Журавлев.



Депутат обратил внимание, что информация о присутствии в Мали украинской армии едва ли соответствует действительности. По его словам, единственная, «непонятно, где сделанная фотография» с шевроном — не убедительный аргумент. Журавлев выразил мнение, что у ВСУ хватает проблем на родине, поэтому вряд ли Киев направил какие-то отряды спецназа, чтобы «насолить русским» в Африке.

Ранее социолог Самер Суэйфан заявил, что засаду на ЧВК «Вагнер» в Мали совместно с туарегами организовали французы. По его словам, Париж таким образом пытается отомстить Москве за потерю влияния в Африке.