В ГУР Украины признали причастность к атаке на «Вагнер» в Мали

Главное управление разведки Украины направило туарегам информацию, которая помогла им нанести поражение правительственным войскам Мали и воевавшим на их стороне бойцам ЧВК «Вагнер», признал представитель ведомства Андрей Юсов. Об этом пишет РБК.

Накануне представители туарегов заявили, что в ходе тяжелых боев «разгромили всю колонну малийской армии и российских наемников».

«Повстанцы [туареги] получили необходимую информацию и не только информацию, позволившую провести успешную военную операцию», — подчеркнул Юсов.



По его словам, Украина действовала в Мали «в рамках международного права».

Представитель ГУР не посчитал необходимым раскрыть дополнительные подробности акции ведомства. Он объяснил это тем, что информация излишне «чувствительная».

В ЧВК «Вагнер» впервые прокомментировали ситуацию в Мали

Ранее сообщалось, что в Африке были замечены люди с украинскими шевронами на форме. Предположительно, они направлялись к базе повстанцев-туарегов.