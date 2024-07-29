Вооруженные силы США переживают кризис набора, доверия и финансирования. Как сообщает Newsweek, в 2024 году приток военнослужащих в действующую армию упал на 30-40%, а в армейский резерв — на 20%.

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Подобные цифры стали «продолжением мрачной тенденции». В последние 10 лет доля американцев призывного возраста, которые имеют право на военную службу, упала с 30 до 23%. Это происходит на фоне рекордно низкого уровня доверия граждан США к военным — за пять лет он снизился с 73% до 60%.

В статье отмечается, что с 1949 года и до создания в 1973 году Вооруженных сил (ВС) США, состоящих исключительно из добровольцев (AVF), Вашингтон 19 раз размещал свои войска за границей. С 1973 и по 2012 год таких случаев было 144. Подобное наращивание военного присутствия часто осуществлялось под ложными предлогами, а также с использованием дорогого долгового финансирования. Это подрывало общественное доверие со стороны граждан, одновременно отделяя издержки войны от жизни обычных американцев.

Ранее сенатор от штата Миссисипи Роджер Уиккер заявил, что за последние 40 лет американский арсенал «атрофировался» из-за политического пренебрежения. Политик считает, что на фоне активизации «военных машин» других стран это говорит о неготовности Соединенных Штатов к войне.