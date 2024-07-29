ГУР: повстанцы в Мали получили информацию для атаки на ЧВК "Вагнер" от Киева

Повстанцы-туареги в Мали получили информацию, необходимую для атаки на бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», от Киева. Причастность Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины к нападению на ЧВК подтвердил официальный представитель ведомства Андрей Юсов, передает издание «Общественное» со ссылкой на эфир украинского телемарафона.

«Повстанцы получили необходимую информацию и не только информацию, которая позволила провести успешную военную операцию (...). О деталях мы, безусловно, не будем пока говорить, продолжение будет», — заявил Юсов.



Представитель ГУР Минобороны Украины добавил, что якобы предложения от повстанцев передать Киеву пленных бойцов ЧВК являются «чувствительной информацией».

В ночь на 28 июля стало известно, что колонну ЧВК «Вагнер» разбили в Мали. Им устроили засаду боевики арабского движения. Позднее появилась информация, что несколько бойцов частной военной компании попали в плен.

По данным Telegram-канала Baza, потери ЧВК составили от 20 до 50 человек. В их числе был военный корреспондент и автор Telegram-канала Grey Zone Никита Федянин.