Президент Украины Владимир Зеленский прибыл под Волчанск. Об этом сообщает офис президента Украины.

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Отмечается, что там он провел награждение военнослужащих сил спецопераций, которые 29 отмечают профессиональный праздник.

28 июля Зеленский заявил, что Украина начинает детальные обсуждения вопроса территориальной целостности страны с союзными государствами.

В этот же день бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин сказал, что Зеленский должен отменить указ о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным. При этом сам Зеленский говорил, что к концу ноября 2024 года Украина подготовит план по достижению мира. В свою очередь, американский политолог Джон Миршаймер сказал, что Зеленский должен следить за тяжелым положением на фронте, а не за предвыборной гонкой в США.

Ранее в Раде выступили за скорейшее начало переговоров Украины и РФ.