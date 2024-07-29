Соратник Пригожина назвал организатора расправы с бойцами ЧВК «Вагнер» в Мали

Засаду на ЧВК «Вагнер» в Мали совместно с туарегами организовали французы. Об этом рассказал социолог Самер Суэйфан, работающий в Фонде защиты национальных ценностей и имеющий связь с ушедшим из жизни Евгением Пригожиным.

«Это было сделано с целью отомстить Москве за утрату влияния в африканском регионе», – отметил эксперт.



Согласно сведениям источников Суэйфана, Франция сыграла ключевую роль в организации этой операции. Основная задача французов заключалась в том, чтобы опорочить репутацию России и самой ЧВК «Вагнер». В последнее время интересы Франции и России в Африке стали конфликтовать, так как такие страны, как Нигер, Буркина-Фасо и Мали, выгнали французские войска.

Эксперт также отмечает, что Украина, скорее всего, не вовлечена в конфликт на стороне туарегов из-за нехватки ресурсов для содержания наемников, однако в рядах туарегов могут находиться украинские инструкторы. Что касается пленных бойцов ЧВК «Вагнер», то туареги не планируют передавать их ни Украине, ни в другое место, и могут использовать их в качестве козыря, пишет издание News.ru.

Стало известно о судьбе пленных бойцов «Вагнера» в Мали

Напомним, 29 июля ЧВК «Вагнер» подтвердила гибель своих бойцов в Мали.