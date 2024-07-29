Названо единственное условие вступления Турции в конфликт против Израиля

Турция может вступить в конфликт против Израиля только в том случае, если будет создана арабская коалиция, считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. В беседе с NEWS.ru политолог отметил, что в военные действия могут оказаться вовлечены Ливан, Йемен и Палестина.

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Если Израиль будет расширять театр военных действий, тогда будут вовлечены Ливан, Йемен и Палестина. Здесь уже и другие арабские государства посчитают нужным выступить против Израиля. Вот тогда может возникнуть арабская коалиция. Если Турция увидит реальную силу против Израиля, тогда может поучаствовать, — пояснил Перенджиев.



По словам эксперта, за жесткой риторикой МИД Турции сейчас вряд ли последует что-то серьезное. Он допустил, что подобные заявления делаются для поддержки имиджа, но реального желания военного столкновения с Израилем нет. Политолог напомнил, что в Турции боятся санкций со стороны США. Поэтому, считает Перенджиев, дальше риторики и незначительных инцидентов не зайдет.

С Израилем по факту воюют ХАМАС, арабы не воюют, хотя Израиль убивает именно граждан Палестины. С Израилем не воюет Йемен, а хуситы, обладающие серьезной силой. Тоже самое с Ливаном, речь идет о «Хезболле». Пока что против Израиля воюют радикальные движения, какие-либо государства не готовы воевать против Израиля, — добавил политолог.



В МИД Турции ранее заявили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху закончит также, как Адольф Гитлер. В ведомстве отметили, что Тель-Авив ответит за свои попытки уничтожить палестинцев. Человечество всегда будет на их стороне, говорится в сообщении.