Политолог Сергей Марков считает, что украинское руководство активно «разгоняет» историю с потерями ЧВК «Вагнер» в Мали, чтобы продемонстрировать победу Киева над Москвой. Он добавил, что до этого пропаганда распространила фейк о том, что украинские спецслужбы задействованы в обучении туарегов, с которыми вступили в бой российские бойцы.

Кейс с ЧВК «Вагнер» в Мали все эти дни активно разгоняется пропагандой украинского бандеровского режима с целью показать якобы победу Украины над Россией. Для этого они придумали, что якобы туарегов тренируют украинские спецы из ГУР МО Украины, — написал в Telegram Марков.



Эксперт уверен, что инфоповод был взят СМИ в активный оборот, чтобы отвлечь внимание украинцев, в особенности от тяжелой ситуации на поле боя и непрекращающихся поражений ВСУ, а также от ужесточения условий мобилизации. Марков добавил, что потери ЧВК «Вагнер» за год меньше, чем потери украинской армии за день.