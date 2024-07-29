Армия России нанесла удар по украинскому аэродрому. О результатах атаки отчиталось Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Удар по объекту был нанесен российским дальнобойным оружием. В результате был поврежден штурмовик Су-25 противника и станции управления воздушным движением ATCR-33S и «Скала-М», отметили в военном ведомстве.

Кроме того, за минувшие сутки оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и беспилотниками было поражено 127 районов сосредоточения украинской техники и живой силы.

29 июля Минобороны сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Волчье Донецкой народной республики. Успеха удалось достичь военнослужащим группировки войск «Центр».