ВКС России нанесли снайперский удар по пункту временной дислокации 92-й бригады ВСУ в Липцах. Боевики традиционно спрятались в самом мирном здании из возможных - в большом детском салу на окраине города.

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Но разведка РФ выяснила, что там теперь обитают совсем не дети. А бомбардировщик ВКС сбросил им отнюдь не игрушку.

После взрыва трехтонной бомбы трехэтажное здание, как говорят в Житомире, "утратило свою идею" и стало непригодным для проживания.