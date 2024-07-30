ВС РФ уничтожили украинскую РЛС воздушной разведки "Марс-Л"

Российские военные за последние сутки уничтожили украинскую радиолокационную станцию воздушной разведки «Марс-Л», сообщило Минобороны.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России «Марс-Л» и поразили скопления живой силы и военной техники ВСУ в 137 районах, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Также российские средства противовоздушной обороны сбили семь снарядов РСЗО HIMARS, ракету ЗРК Patriot и 45 дронов.

С начала СВО уничтожены: 631 самолет, 278 вертолетов, 28692 беспилотников, 556 ЗРК, 16725 танков и других бронемашин, 1393 машины РСЗО, 12567 орудий полевой артиллерии и минометов.