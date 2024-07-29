Раскрыта одна из причин разгрома ВСУ в Красногоровке

Военкор RT Андрей Филатов. раскрыл один из способов, которым было сломлено сопротивление мощного гарнизона ВСУ в Красногоровке.

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"Отряд Шторм" взял под контроль все дороги в городе и на подходах к нему, обрезав украинцам логистику", - рассказал журналист.



Противника в городе осталось мало, сопротивление сосредоточено в отдельных очагах. Главная проблема - FPV-дроны и тяжелые коптеры "Баба-Яга". И те, и другие есть у противника в достаточном количестве, в том числе ночные. У нас потерь от дронов нет, потому что штурмовая пехота защищена РЭБ. После каждого продвижения подтягиваются средства электронного подавления и закрывают квадраты.

В свою очередь, русские FPV-дроны выбивают огневые точки ВСУ в жилых многоэтажках, расчищая штурмовикам маршрут для финального рывка на западную окраину города.

"За три месяца боев в Красногоровке отряд "Шторм" уничтожил более 120 единиц украинской техники. Мы выбили противнику всю логистику. Если раньше они приезжали свеженькие и вступали в бой, то теперь мы с помощью засад и беспилотников планомерно уничтожили транспорт ВСУ, заставили их спешиваться за пределами Красногоровки. Дальше они шли под огнем, по дороге теряли бойцов и приходили воевать сильно уставшими", - объяснил Филатов.



Помимо чисто боевого эффекта, такая работа оказала на противника сильное деморализующее воздействие. Защищавшая город 59-я бригада ВСУ оказалась на грани бунта, а ее командование и инспекторы из Киева, приехавшие на позиции с проверкой, из-за вранья полевых командиров попали под обстрел ВС РФ.