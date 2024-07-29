При нынешних темпах продвижения в ДНР российские войска окажутся у Киева за два года. Как сообщает RT, об этом заявил обозреватель Bild* (издание признано Минюстом иностранным агентом) Юлиан Репке.

Он напомнил, что еще четыре месяца назад на Западе шутили, что при текущих темпах Вооруженные силы РФ не дойдут до столицы Украины «еще 30 лет». Однако ситуация успела измениться.

«При той скорости, с которой они сейчас продвигаются к востоку от Покровска, им понадобится всего два года», — считает Репке.



Ранее обозреватель заявлял, что Украина стала испытывать проблемы со средствами противовоздушной обороны. Он отметил, что свидетельством этого стало попадание пяти российских крылатых ракет в завод боеприпасов «Артем» в Киеве.

* издание признано Минюстом иностранным агентом