Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что даже с военной помощью от стран Запада Украина потерпит поражение в конфликте. Об этом сообщает РИА Новости.

Бизнесмен считает, что украинские власти потеряли возможность «поддерживать свои военные усилия». Изменить это не сможет даже оружие от США и их союзников по НАТО.

Ранее в июле Сакс обвинил президента США Джо Байдена в том, что он спровоцировал Россию своими заявлениями о расширении НАТО. Он считает, что именно это послужило причиной начала военного конфликта на Украине.

Миллиардер также подчеркивал, что после этого американский лидер отверг каждую возможность по установлению мира, в том числе и возможное мирное соглашение спустя два месяца посла начала боевых действий. В результате сотни миллиардов долларов американских налогоплательщиков были потрачены в пустую.