Стало известно о судьбе пленных бойцов «Вагнера» в Мали

Всех попавших в плен членов группы «Вагнер» удалось выкупить у туарегов в Мали. Об этом со ссылкой на осведомленный источник, близкий к Минобороны России, пишет Telegram-канал SHOT.

«По предварительной информации, всех пленных из группы «Вагнер» выкупили», - пишет канал.



Колонна ЧВК «Вагнер» и правительственных войск Мали попала в засаду туарегов из движения, связанного с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая организация). О гибели бойцов «Вагнера» в Мали стало известно 28 июля. Среди них оказался и автор крупного Telegram-канала Grey Zone Никита Федянин с позывным «Белый» — его смерть подтвердили близкие.

Бои в окрестностях населенного пункта Тин-Заутин велись с 22 по 27 июля, утверждает Telegram-канал «Разгрузка Вагнера». В итоге погиб также командир 13 штурмового отряда Сергей «Пруд» Шевченко.

В СМИ появилась информация, что значительное число правительственных солдат и несколько бойцов «Вагнера» попали в плен, кроме того, туарегам удалось захватить несколько единиц техники, включая вертолет Ми-24, пытавшийся прикрыть группу.